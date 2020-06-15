ERZURUM Karlıova'daki 5.6'lık artçı deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi - Son Dakika

Karlıova'daki 5.6'lık artçı deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yaşanan artçı deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün yaşanan 5.7 büyüklüğünde depremin ardından bugün de 5.6 şiddetinde artçı deprem meydana geldi. Karlıova Kaynarpınar'da 5.6 büyüklüğünde yaşanan deprem, Karlıova'ya sınır olan Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi. Depreme ev ve iş yerlerinde yakalananlar kısa süreli panik yaşadı. Birçok kişi, deprem sırasında ve ardından sokağa çıkarak, binaları terk etti.

Karlıova'ya sınır olan Erzurum'un Çat ilçesinin kaymakamlık binası önünde depreme yakalananlar panik yaşadı. Deprem anında yaşanan sarsıntı nedeniyle sokağa koşanlar telefonla yakınlarını aramaya çalıştı. O panik anları da cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.