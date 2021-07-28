Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak etkili olacak - Son Dakika

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerde ise parçalı bulutlu olacak.

Erzurum'un kuzeyi ile Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 36, Erzincan'da 33, Ardahan'da 32, Iğdır'da 31, Erzurum ve Ağrı'da 29, Kars'ta 26 derece olması bekleniyor.