Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesindeki 5 ilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgarın ise kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 2, Ağrı'da 3, Erzurum ve Kars'ta 4, Erzincan'da 7, Tunceli'de 10 ve Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 26, Erzincan'da 25, Iğdır'da 18, Ağrı, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 17 derece olması bekleniyor.