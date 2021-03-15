Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Yağışların Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kar, Erzincan ve Tunceli'de ise yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Ağrı'da 7, Kars'ta 5, Erzurum'da 3, Iğdır'da 1, Tunceli'de 4, Erzincan'da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 10, Erzincan ve Iğdır'da 9, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 4 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Palandöken'de 136, Sarıkamış'ta 94 ve Konaklı'da 89 santimetre kaydedildi.

Bölgede vatandaşların, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.