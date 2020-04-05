Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor - Son Dakika

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor

6 saat önce

Ağrı, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında dezenfeksiyon ve sosyal yardım çalışmaları devam ediyor.

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor, System.String[]

Ağrı, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında dezenfeksiyon ve sosyal yardım çalışmaları devam ediyor.

Ağrı'da belediye ekipleri, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara kolonya dağıttı, evlerini dezenfekte etti.


"Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerinin ailelerin ihtiyaçlarını karşıladığı Taşlıçay ilçesinde, Belediye Başkanı İsmet Taşdemir'in talimatıyla birçok noktaya dezenfeksiyon istasyonları kuruldu.

Evlerde dezenfeksiyon yapıldığı ilçede, itfaiye ekipleri de cadde ve sokakları yıkadı.

65 yaş ve üstündeki vatandaşları evlerinde ziyaret ederek salgın hakkında bilgilendiren Belediye Başkanı Taşdemir, onları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı, kolonya hediye etti.

İlçede dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Taşdemir, "Cadde ve mahallelerin yollarını yıkadık. Vatandaşların yoğun kullandığı her yere dezenfeksiyon istasyonları kurduk. Bütün yaşlılarımıza kolonya, maske ve eldiven dağıtıyoruz. Aynı zamanda evlerini ilaçlıyoruz. Hizmetlerimize 24 saat aralıksız devam ediyoruz." diye konuştu.

Erzurum

Erzurum'da polis ve zabıta ekipleri, araçlardan yaptıkları anonslarla kent sakinlerini maske takmadan sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.


Semt ve pazar yerlerinde sıkı denetim yapılan kentte, sosyal mesafeye uymayanlar ikaz edildi, sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındakilerin evlerine dönmeleri sağlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şehir merkezindeki yoğunluğun tespiti için havadan dronla denetim yaptı.

Ardahan

Ardahan'da, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde vatandaşlara sağlanan 1000'er liralık yardım, evlere teslim ediliyor.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yapığı açıklamada, yardım malzemelerinin ekiplerce vatandaşların evlerine teslim edildiğini söyledi.

Hak sahiplerinin PTT hesabına yatan 1000 lira sosyal yardım ile 65 yaş aylığı, engelli aylıkları ve engelli yakını bakım aylıklarının elden verildiğini belirten Masatlı, "Bu hizmetler aksamadan sürüyor. Salgınla baş etmek için kurallara uyup evinden çıkmayan söz konusu vatandaşımıza devlet olarak gerekli hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

Masatlı, salgınla devlet ve millet birlikteliğiyle baş edeceklerini sözlerine ekledi.

Kars

Kars'ta da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra diğer vatandaşların da gereksinimleri "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.


Ekipler 112, 155 ve 156 hatlarına gelen çağrıları değerlendirdikten sonra vatandaşların ihtiyaçlarını ve resmi kurumlardaki işlemlerini karşılamak için çaba gösteriyor.

Kars'ta 314 kişilik Vefa ekibi, bugüne kadar 2 bin 446 talebe cevap vererek ihtiyaçları giderdi.

Öte yandan Kars Belediyesi ve polis ekipleri de kentte anons yaparak vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu. Polis ekipleri, caddelerde denetim yaparak sosyal mesafe kuralına uyulması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Ardahan, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:50 Kaynak: AA

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