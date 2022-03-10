Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da 1366 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 1366 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da iki gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 1101 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Kars'ta 132, Ardahan'da 56, Iğdır'da 25, Ağrı'da ise 52 köy ile mezra yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.