Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı

23.03.2022 10:55
Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ile Ağrı'da 292 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ile Ağrı'da 292 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da hafta boyunca etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yüksek kesimlerde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 240 mahalle ile mezranın yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 30, Iğdır'da 10, Kars'ta 6, Ardahan'da da 6 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yapıyor.

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı
Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı
Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı
Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı

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Erzurum, Ardahan, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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