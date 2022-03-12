Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır'da 1115 yerleşim yolu kardan kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır'da 1115 yerleşim yolu kardan kapandı

12.03.2022 13:20
Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır'da 1115 yerleşim yolu kardan kapandı

Erzurum, Kars, Ardahan ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 1115 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Kars, Ardahan ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 1115 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da 4 gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 945 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Kars'ta 92, Ardahan'da 66, Iğdır'da ise 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

YORUMLAR
500
Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor Kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor (2) Kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor (2)

Erzurum, Ardahan, Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır'da 1115 yerleşim yolu kardan kapandı - Son Dakika


Son Dakika
13:19 Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırlar ve kar küreme araçları birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı
12:50 Babasının mezarına taşlardan kalp yaptı! Gökyüzüne bir baktı ki, ne görsün!
12:40 Buz gibi suda altın avı! Haftada 7-8 gram buluyorlar
12:36 Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda gözle görülür artış yaşanacak
12:32 Ukraynalı generalden kan donduran sözler: Teslim olmayan Rus askerleri köpeklere mama olacak!
12:26 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3YK formülü: Bu ülkeye 'yeni kadrolar', 'yeni kurallar', 'yeni kurumlar' lazım
10:52 Dünya bu insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor: Adanalı kebapçı, karda aç kalan sokak köpeklerini beslemek için haftada 500 km yol kat ediyor
12:13 İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında
12:07 Şaka gibi: 2012'de sattığı otomobilin, 2016'de yaptığı kazadan icralık oldu!
11:53 Başakşehir "MHK acilen istifa etmeli" demişti! TFF'den yanıt geldi: Hakemlik kurumu yıpratılmak isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 13:26:34. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır'da 1115 yerleşim yolu kardan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement