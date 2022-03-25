Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da 476 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da 476 yerleşimin yolu kardan kapandı

25.03.2022 10:45
Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da 476 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 476 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 476 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 362 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Kars'ta 45, Ağrı'da 65, Iğdır'da 2, Ardahan'da da 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da 476 yerleşimin yolu kardan kapandı
Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da 476 yerleşimin yolu kardan kapandı
Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da 476 yerleşimin yolu kardan kapandı

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Ardahan, Erzurum, Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da 476 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da 476 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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