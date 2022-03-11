Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da 1073 yerleşim yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da 1073 yerleşim yolu kardan kapandı

11.03.2022 09:42
Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da 1073 yerleşim yolu kardan kapandı

Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 1073 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 1073 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da 3 gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 893 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 60, Tunceli'de 78, Iğdır'da 23, Ardahan'da ise 19 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

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Kar yağışı etkili oluyor Kar yağışı etkili oluyor

Ardahan, Erzurum, Tunceli, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da 1073 yerleşim yolu kardan kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da 1073 yerleşim yolu kardan kapandı - Son Dakika
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