Erzurum, Kars ile Ardahan'da nisanda kar ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
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Erzurum, Kars ile Ardahan'da nisanda kar ve soğuk hava etkili oluyor

13.04.2022 09:52
Erzurum, Kars ile Ardahan'da nisanda kar ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Kars ile Ardahan'da, ilkbahar mevsiminin yaşandığı nisan ayında da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum, Kars ile Ardahan'da, ilkbahar mevsiminin yaşandığı nisan ayında da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum, gece boyunca aralıklarla etkili olan kar sonrası beyaza büründü.

Soğuk havanın da yaşamı olumsuz etkilediği kentte, zaman zaman trafikte aksamalar yaşanıyor.

Büyükşehir, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde kar temizleme çalışması yürütüyor.

Vatandaşlardan 60 yaşındaki Fikret Algan, nisan ayında kar yağışının kendisi için sürpriz olmadığını, yaklaşık 40 yıl önce kentte haziran ayında dahi kar yağdığını anlattı.

Kars'ta ekipler karla mücadele çalışması başlattı

Kars'ta, akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışması başlattığı kentte, vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karla kaplanan Sarıkamış ilçesinde de güzel manzaralar oluştu.

Esnaf Güven Öztürk, nisan ayının ortalarında bu kadar çok kar beklemediklerini belirterek, "Gece hafif kar yağmaya başladı, sabah kalktığımızda maşallah 20 santimetre kar yağmış. Tabii burası Sarıkamış, ne zaman kar yağacağı belli değil. Allah yardım etsin, şimdi kar temizliğine başladık." dedi.

Ardahan nisanda yeniden beyaza büründü

Ardahan'da dün aralıklarla etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Yol ve kaldırımların karla kaplandığı kentte, yüksek kesimlerde ise tipi etkili oluyor.

Kar kalınlığının 6 santimetre ölçüldüğü kentte, erken davranıp kışlık lastiklerini değiştiren sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde de aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Ağaç ve bitkilerin karla kaplandığı ilçede güzel manzaralar oluştu.

Erzurum, Kars ile Ardahan'da nisanda kar ve soğuk hava etkili oluyor
Erzurum, Kars ile Ardahan'da nisanda kar ve soğuk hava etkili oluyor
Erzurum, Kars ile Ardahan'da nisanda kar ve soğuk hava etkili oluyor
Erzurum, Kars ile Ardahan'da nisanda kar ve soğuk hava etkili oluyor

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Erzurum, Ardahan, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum, Kars ile Ardahan'da nisanda kar ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum, Kars ile Ardahan'da nisanda kar ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
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