Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 3, Ağrı ve Kars'ta 4, Erzurum'da 8, Erzincan'da 13, Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 33, Erzincan'da 29, Kars ve Erzurum'da 25, Ağrı'da 24, Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.