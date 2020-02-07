Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve fırtına etkili oluyor

6 saat önce

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava ile fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve fırtına etkili oluyor, System.String[]

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava ile fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde Erzurum merkezinde de etkisini artıran kar nedeniyle vatandaşlar işlerine gitmekte zorlandı.

Kar yüzünden çok sayıda hasarlı trafik kazasının da meydana geldiği ken merkezinde, belediye ve Karayolları ekipleri yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması başlattı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde de yoğun sis ve şiddetli rüzgarın oluşturabileceği tehlike nedeniyle pistlerdeki telesiyej ve teleferik sistemlerinin çalıştırılmayacağı bildirildi.

Kuvvetli fırtına çatıları uçurdu

Öte yandan Şenkaya ilçesinin Değirmenlidere Mahallesi'nde sabahın erken saatlerde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 5 evin çatısı uçtu, bazı araçlar hasar gördü.

Evinin çatısı uçan Şükrü Aktan, dün akşam başlayan fırtınanın bu sabah şiddetini artırdığını belirterek, "Sabah uyandığımızda çatımızın uçtuğunu gördük, hasarımız çok." dedi.

Yetkililer söz konusu mahallede hasar tespit çalışması yaptı.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de kar kalınlığı 55 santimetreye, Cıbıltepe Kayak merkezinde ise 105 santimetreye ulaştı.

Soğuk havada ağaçlarda buz sarkıtları oluşan ilçede, vatandaşlar evlerinin önünde ve balkonlarda biriken karı temizleyerek güne başladı.

Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yollarda kar küreme çalışması yaptı.

İlçe esnafından Kemal Doğru, Sarıkamış'a karın yakıştığını belirterek, "Günlerdir bu kar yağışını bekliyorduk. Sarıkamış'a 3 aydır beklenen kar yeni yağdı. Bütün çocuklarımız kayak merkezinde, kar yağışı çok iyi oldu." dedi.

Karın bitki örtüsünü kapladığı kırsalda kuşlar için yem bırakıldı.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki yollarda ulaşım zorlaştı.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü kentte İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yolların kardan kapanmaması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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