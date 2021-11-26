Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Karda yürüyen vatandaşlar
Fethiye Camisi çevresinden görüntü KARS - Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece etkisini artırarak şehri beyaza bürüdü.
Kar kalınlığının kent merkezinde 10 santimetreye, Sarıkamış ilçesinde 15 santimetreye, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 20 santimetreye ulaştığı ilde Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Yağışla beyaza bürünen kentteki tarihi yapıların karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.
Kent sakinleri, sabah saatlerinde arabalarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Binaların çatılarında buz sakıtlarının oluştuğu Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanlarının beyaz örtüyle kaplanmasıyla güzel manzaralar ortaya çıktı.
Kaynak: AA
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