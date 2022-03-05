Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı - Son Dakika
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

05.03.2022 10:51
Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Erzurum, Kars, Ardahan'da kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum, Kars, Ardahan'da kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.

Bina ve iş yeri çatılarında buz sarkıtları, ağaçlarda ise kırağı oluşan kentte, bazı cami şadırvanları da dondu.

Kars

Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı sonrası soğukların etkili olduğu kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Sarıkamış ilçesinde ise kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşan kentte, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

Kentteki bina çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

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Ardahan, Erzurum, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı - Son Dakika


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