Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde geçen hafta yağan yoğun karın ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ağrı'da 15, Ardahan'da 14, Erzurum'da 12, Tunceli ile Erzincan'da 2 ve Iğdır'da 1 derece kaydedildi.

İl merkezlerinden Ağrı'da kar kalınlığı 46, Erzurum'da 25, Ardahan'da 24 ve Kars'ta 11 santimetre ölçüldü.

Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle cadde ve kaldırımlarda buzlanma, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin buz kırma ve tuzlama çalışması devam ediyor.

Kars

Kars'ta soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri kaldırım ve yollarda oluşan buzları temizledi.

Gece saatlerinde başlayan kar, sabaha kadar aralıklarla etkisini sürdürdü.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan karın ardından vatandaşlar, bina çatılarında, evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kars-Erzurum yolunda kar küreme çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da gece etkili olan dondurucu soğuklar, gün içinde yerini güneşli havaya bıraktı.

Sıcak hava ve güneşin etkisiyle buz sarkıtları ile kaldırımlardaki karlarda erimeye başladı.