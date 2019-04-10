Erzurum Kavga Var Diye Çağırdılar, Pasta ve Halaylarla Polis Gününü Kutladılar

Kavga var diye çağırdılar, pasta ve halaylarla polis gününü kutladılar Erzurum
'un Aşkale
İlçesi'ndeki Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kavga
var diyerek çağırdıkları polislerin günün pasta keserek, müzik eşliğinde halaylarla kutladı.
Emniyet Teşkilatı'nın 147'inci kuruluş yıldönümünü nedeniyle Atatürk Üniversitesi
Aşkale Meslek Yüksekokulu öğrencileri sürpriz bir kutlama düzenledi. Okul güvenlik görevlisi Emre Yılmaz
, ilçe emniyet müdürlüğünü arayarak okulda kavga olduğunu belirterek yardım istedi. Telefon görüşmesinden kısa süre sonra ekip otoları sirenler çalarak yüksekokul bahçesine girdi. Ellerinde bayraklarla bekleyen öğrenciler, alkışlarla polisi karşıladı. Çırpınırdı Karadeniz
türküsü eşliğinde araçlarından inen polisler, öğrencilerin sürprizini gülerek karşıladı. Polis
günü için hazırlanan pastayı da kesen polisler, türküler eşliğinde öğrencilerle halay çekti.
Yaklaşık bir saat süren kutlama sonunda sonunda polis ekipleri araçlarına binerek okuldan öğrencilerin alkışları arasında ve erik dalı türküsü eşliğinde ayrıldı.