Son Dakika Haberleri: Erzurum Kavga Var Diye Çağırdılar, Pasta ve Halaylarla Polis Gününü Kutladılar

Erzurum Kavga Var Diye Çağırdılar, Pasta ve Halaylarla Polis Gününü Kutladılar

1 saat önce

Kavga var diye çağırdılar, pasta ve halaylarla polis gününü kutladılarErzurum'un Aşkale İlçesi'ndeki Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kavga var diyerek çağırdıkları polislerin günün pasta keserek, müzik eşliğinde halaylarla kutladı.

Kavga var diye çağırdılar, pasta ve halaylarla polis gününü kutladılar

Erzurum'un Aşkale İlçesi'ndeki Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kavga var diyerek çağırdıkları polislerin günün pasta keserek, müzik eşliğinde halaylarla kutladı.

Emniyet Teşkilatı'nın 147'inci kuruluş yıldönümünü nedeniyle Atatürk Üniversitesi Aşkale Meslek Yüksekokulu öğrencileri sürpriz bir kutlama düzenledi. Okul güvenlik görevlisi Emre Yılmaz, ilçe emniyet müdürlüğünü arayarak okulda kavga olduğunu belirterek yardım istedi. Telefon görüşmesinden kısa süre sonra ekip otoları sirenler çalarak yüksekokul bahçesine girdi. Ellerinde bayraklarla bekleyen öğrenciler, alkışlarla polisi karşıladı. Çırpınırdı Karadeniz türküsü eşliğinde araçlarından inen polisler, öğrencilerin sürprizini gülerek karşıladı. Polis günü için hazırlanan pastayı da kesen polisler, türküler eşliğinde öğrencilerle halay çekti.

Yaklaşık bir saat süren kutlama sonunda sonunda polis ekipleri araçlarına binerek okuldan öğrencilerin alkışları arasında ve erik dalı türküsü eşliğinde ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:52 Kaynak: DHA
Aşkale, Erzurum, kavga, Polis, Güncel
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