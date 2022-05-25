Erzurum kayağın yanında gastronomide de iddialı

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Erzurum, tescilli yöresel ürünlerin tanıtımıyla gastronomide de söz sahibi olmayı hedefliyor.

Devlet ve özel sektör iş birliğinde kurulan spor tesisleriyle turistleri yaz, kış cezbeden zirvedeki kentin, turizmden daha fazla pay alması için çalışma yürütülüyor.

Osmanlı ve Selçuklu döneminden kalan tarihi müze, konak, cami, medrese ve kümbetleriyle ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkaran kent, tescilli lezzetleriyle de daha fazla turist ağırlamaya hazırlanıyor.

Organik kahvaltısı, cağ kebabı, kadayıf dolması, su böreği, çorba çeşitleri gibi tescilli ürünleriyle öne çıkan kentin bu ürünlerinin bilinirliğinin sağlanması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret Odası ve Borsası tarafından yurt içi ile dışında "tanıtım günleri" ve "fuar"larla tanıtımlar yapılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine, Türk ve dünya mutfağına kentin kahvaltı kültürünü yansıtabilmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Her ilin kendine özgü lezzetlerinin bulunduğunu ifade eden Almaz, "Yaklaşık 60 kahvaltı çeşidimiz var. Bunların birçoğu tescilli, bir kısmı da tescil adayı. Erzurum olarak 25 coğrafi işaretli ürünümüz var. Bunda Türkiye 8'incisiyiz. 50 de müracaatımız var." dedi.

Deniz, kum ve güneş gibi tatil çeşidine kültür, tarih, inanç, doğa ve kış turizmi gibi olguların eklediğine işaret eden Almaz, turizm çeşitliliği fırsatını değerlendirmek istediklerini anlattı.

"10 yılda bilinirliğini en çok artıran kış turizm merkezi Palandöken"

İnsanların cağ kebap yemek için kente geldiğine dikkati çeken Almaz, şunları kaydetti:

"Biz bunu dünyaya yaymak istiyoruz. Bunu çeşitlendirmek istiyoruz. Kahvaltı, diğer ürünler, su böreği, kadayıf dolması, ayran aşı gibi. Her damak tadına sağlıklı ve doğal bir şekilde ulaşacağımız bir gastro kültürümüz var. Bu kültürü de Türkiye gündemine getirmek istiyoruz. Bu konuda iddialıyız. Kış turizminde zaten zirveyiz. Dünyada çok da önemli bir bilgi olarak, son 10 yılda bilinirliğini en çok artıran kış turizm merkezi Palandöken. Hizmetleriyle, tesisleriyle, yönetimiyle, pistleriyle ve konaklama standartlarıyla öne çıkıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde şehirle entegre havalimanına 10 kilometre şehre 4 kilometre bir kış tesisi yok."

Erzurum'u bu avantajlarıyla kış turizminde rakipsiz gördüklerini vurgulayan Almaz, "Bunun yanına biz kültür, tarih, inanç ve gastro turizmimizi de koyalım, buraya gelen misafirlerimiz sadece kayak kaymasın, dolu dolu yaşasınlar. Bunları yaşasın, bir daha gelsinler ve etrafına da böyle anlatsınlar istiyoruz." ifadelerini kullandı.