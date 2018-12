Erzurum Kayak Kulübü Hızlı Başladı

Türk kayak tarihinin en köklü ve iz bırakan kuruluşu Erzurum Kayak Kulübü, kış sezonunun henüz başında adından söz ettirmeyi başardı. Kulüp sporcusu Sıla Kara Alp Disiplini FIS Anatolian Cup yarışında iki ayakta iki altın madalya aldı. Kulüp Başkanı Atakan Alaftargil, "Bu yıl madalya rekorumuzu kıracağız" dedi.Kurulduğu 1960 yılından sonra Türk Milli Takımını oluşturan kadrosuyla Türk kayak tarihine damgasını vuran Erzurum Kayak Kulübü, yeni sezona iddialı girdi. Geçmiş yıllarda sportif başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Erzurum Kayak Kulübünde sezonun ilk madalyası Sıla Kara'dan geldi. Geçen hafta yapılan Alp Disiplini FIS Anatolian Cup'ta slalomun her iki ayağında altın madalya ile buluşan Sıla Kara, kulübüne büyük sevinç yaşattı.Sayısız başarılarıyla 90'lı yıllarda gündemden düşmeyen ve Türkiye 'yi Olimpiyatlarda temsil eden başarılı isim Atakan Alaftargil'in başkanlığındaki Erzurum Kayak Kulübünde yeni hedef geçen yılın madalya rekorunu kırmak olarak belirlendi. Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Başkan Alaftargil, Palandöken 'in her yıl olduğu gibi sezonu erken açtığını ve bu avantajı en iyi şekilde değerlendirdiklerini dile getirdi.Göreve geldikten sonra alt yapıya daha bir ağırlık verdiklerini ve 90 sporcuyla birebir ilgilendiklerini belirten Alaftargil, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte aldığımız kararla antrenman gün ve saatlerini artırdık. 90 sporcumuz haftanın 6 günü gece-gündüz demeden antrenman yapıyor. Tabi yaz aylarında yaptığımız çalışmalarında altını çizmek istiyorum. Sporcularımız yüklediğimiz kondisyonla fark oluşturacaklar" dedi.Geçmiş yıllarda olduğu gibi Milli takıma en çok sporcu veren kulüp olacaklarını vurgulayan Başkan Alaftargil, şunları söyledi. "Hedefimiz madalya rekorunu kırmak ama bununla birlikte 2022 Olimpiyatları. O güne kadar ülkemizi temsil edecek sporcuları en iyi şekilde yetiştirmek en büyük arzumuz. Bu çalışma temposu ve yönetimdeki arkadaşlarımın gayretleriyle kısa sürede çok daha büyük başarılara imza atacağız."Bu arada Palandöken ile adeta özdeşleşen Erzurum Kayak Kulübü binası Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 'in desteğiyle yenilendi. Sporcuların mental ve sosyal eğitimlerine yönelik alanların oluşturulduğu kulüp binasının Türk kayağına katkı sağlamaya devam edeceğini kaydeden Başkan Alaftargil, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onun desteğiyle baştan aşağıya yenilenen kulüp binamız sporcularımızın şevkini artırdı. Video analizlerinden tutun da sosyal eğitim alanlarına varıncaya kadar tüm imkanların oluşturulduğu kulübümüz bundan sonraki süreçte çok daha büyük başarılara imza atacak. Bize bu fırsatı sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen olmak üzere desteğini esirgemeyen tüm dostlarımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM