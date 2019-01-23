Erzurum Kayak Kulübünde Büyük Sevinç

Erzurum Kayak Kulübü sporcusu Sıla Kara Bulgaristan'da yapılan Uluslararası FIS Pamporovo Cup Büyük Slalom yarışlarında 3. oldu.

Erzurum Kayak Kulübü sporcusu Sıla Kara Bulgaristan'da yapılan Uluslararası FIS Pamporovo Cup Büyük Slalom yarışlarında 3. oldu. Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmesine kesin gözüyle bakılan Sıla Kara bu başarısıyla kulübünü sevince boğdu.



Bulgaristan'ın Pamporovo kentinde yapılan FIS Cup Büyük Slalom yarışlarına Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Makedonya, Romanya ve Arnavutluk'tan 40 sporcu katıldı. Türkiye'yi temsil eden 5 sporcu arasında tek kadın sporcu olan Sıla Kara, dün yapılan Büyük Slalom yarışlarında üçüncülük elde etti. 25 Ocak tarihine kadar devam edecek olan yarışlarda altın madalya sevinci yaşamak istediğini söyleyen genç sporcu Sıla Kara, "Ülkeme madalya ile döneceğim için mutluyum ancak altın madalya için iki gün daha yarışacağım" dedi.



KENDİSİYLE GURUR DUYUYORUZ



Bu yıl sporcuları Sıla Kara'nın Anatolian Cup'ta kazandığı 4 altın madalya ardından uluslararası beşinci madalyayı Türkiye'ye getirdiğini belirten Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, sporcularıyla gurur duyduklarını söyledi. Genç yetenek Sıla'nın Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmesi için büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Başkan Alaftargil, "Sporcumuz Sıla'nın madalya ve madalyalar kazanmasıyla FIS puanı da yükseliyor. Bu sayede 2022 Pekin Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyorum " diye konuştu.



Öte yandan Türkiye Kayak Federasyonu da Sıla Kara'yı başatrısından dolayı tebrik etti. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Alp Disiplininde Pamporovo'da (BUL) yapılan FIS GS yarışmasında sporcumuz Sıla Kara 3. oldu. Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamlarını dileriz" denildi. - ERZURUM

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