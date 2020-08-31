ERZURUM Kayıp Merve'den acı haber - Son Dakika

Kayıp Merve'den acı haber

ERZURUM'un Horasan ilçesine bağlı Azap Köyü'nde kaybolan 2.5 yaşındaki Merve Bayrak'ın cansız bedeni bulundu.

Bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ebrar Bayrak, kızı Merve Bayrak ile birilkte yakınlarının düğün törenine katılmak üzere 15 kilometre uzaklıktaki Azap köyüne gitti. Akrabalarının evinin önünde oynayan Merve, aniden ortadan kalboldu. Anne ve köy halkı küçük kızı aradı, ancak bulamadı. Bunun üzerine durum jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi. Köye giden ekipler arama çalışmalarını gecenin karanlığı ile sonlandırdı.

Arama çalışmalarına bugün sabah yeniden başlandı. Kaybolan Merve Bayrak'ın cansız bedeni köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bir çoban tarafından bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinden sonra cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Kurumu'na götürüldü.

Olay yerini ablukaya alan jandarma bölgeye kimseyi yaklaştırmadı.