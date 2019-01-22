Son Dakika Haberleri: Erzurum Kaza Yaptı, Tüm Israrlara Rağmen Tedaviyi Kabul Etmedi

Erzurum Kaza Yaptı, Tüm Israrlara Rağmen Tedaviyi Kabul Etmedi

30 dakika önce

Kaza yaptı, tüm ısrarlara rağmen tedaviyi kabul etmediErzurum'da trafik kazası geçiren genç sürücü, yaşadığı şokun nedeniyle sağlık ekiplerinin ve çevredeki kalabalığın tüm ısrarlarına rağmen tedaviyi kabul etmedi.

Kaza yaptı, tüm ısrarlara rağmen tedaviyi kabul etmedi

Erzurum'da trafik kazası geçiren genç sürücü, yaşadığı şokun nedeniyle sağlık ekiplerinin ve çevredeki kalabalığın tüm ısrarlarına rağmen tedaviyi kabul etmedi.

Kaza merkez Palandöken ilçesinin Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi önünden, Polis mektebi istikametine giderken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi önünde 25 AH 517 plakalı otomobilin sürücüsü Mahmut Esfan direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp, iki ağacı kökünden sökerek bilborda vurup ters dündü. Hurdaya dönen otomobilin içerisinden mucize eseri yara almadan çıkan genç şoför yaşadığı şoku uzun bir süre üzerinden atamadı. Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar, sürücü Esfan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Babam az ileride çalışıyor gidip ona haber vereyim diyerek kaza yerinden gitmek isteyen genci bırakmayan vatandaşlar, Ambulans geldi. Muayene ol sonra babana haber verirsin diyerek ikna etmeye çalıştı. 112 sağlık ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların tüm ısrarlarına rağmen tedaviyi kabul etmeyen Mahmut Esfan kazayı gidip yakınlarına haber verdi.

Savaş alanına dönen kaza yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilin üzerindeki ağaçları kaldırıp çıkabilecek yangına karşılık köpük sıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:20 Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, Erzurum, 3. Sayfa
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