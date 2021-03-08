ERZURUM Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, eşi ve oğlu toprağa verildi - Son Dakika

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, eşi ve oğlu toprağa verildi

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Sercan Öztürk (30), eşi Hilal (28) ile oğlu Muhammed Selim (2) Erzurum'da, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Batman yolunda meydana geldi. Hasuni Mağaraları mevkiinde Sercan Öztürk'ün kullandığı 25 AAZ 749 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Ömer Zing yönetimindeki 06 GB 8522 plakalı kamyonete çarptı. Kazada Jandarma Uzman Çavuş Sercan Öztürk, eşi Hilal, küçük oğlu Muhammed Selim ve 5 kişi hayatını kaybetti. Kazayı Öztürk'ün 6 yaşındaki oğlu Hamza Polat ise hafif yaralı olarak atlattı. Kazada ölen Uzman Çavuş Sercan Öztürk, eşi Hilal ve oğlu Muhammed Selim'in cenazeleri memleketleri Erzurum'a getirildi.

'BALAM SEN KİME DEDE DİYECEKSİN'

Şehit Uzman Çavuş Sercan Öztürk, eşi ve oğlunun cenazeleri namazın kılınacağı merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne getirildi. Musalla taşına konulan torununun tabutuna sarılan dede Mehmet Öztürk, "Kurban olayım sana. Sen kime dede diyeceksin" diyerek gözyaşı döktü.

Gelininin tabutuna da sarılan Öztürk, "Beni bırakıp gittiniz. Hanginizin acısına dayanayım. Sana mı, oğluma mı, torunuma mu dayanayım? Hepinize kurban olaydım, siz değil ben öleydim. Yavrum, sesimi duyuyor musun, baban geldi ağlıyor" diye ağıt yaktı.

Uzman Çavuş Öztürk ve ailesinin cenazeleri kılınan namazın ardından toprağa verildi.