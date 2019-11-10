Son Dakika Haberleri: Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den 10 Kasım mesajı
Son Dakika Güncel Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den 10 Kasım mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den 10 Kasım mesajı

7 saat önce

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 10 Kasım Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den 10 Kasım mesajı, System.String[]

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 10 Kasım Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Tanfer, yayımladığı mesajında; "10 Kasım 1938 günü ebedi aleme uğurladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 81. ölüm yıldönümünde Türk Milleti olarak bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmaktayız. Büyük Önder Atatürk, özellikle Çanakkale'de ve Kurtuluş savaşımızda gösterdiği üstün askeri liderlik ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ortaya koyduğu siyasi dehasıyla dünya tarihine damgasını vuran ender devlet adamlarından birisi olarak milletimizin kalbinde ve hafızasında özel yerini almıştır. 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" sözüyle milletimizin siyasal karakterini ifade eden Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefini de "muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak" olarak belirlemiştir. Bugün bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, değerlerini koruyarak, ülkemizi hak ettiği seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirip gelecek nesillere devredeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 81. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla, minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyoruz." dedi. - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Kent Konseyi, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:18 Kaynak: İHA
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