Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri diyabet taraması yaptı - Son Dakika

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla diyabet taraması yaptı.

Bedensel, görme ve işitme engeli bireylerden oluşan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda stant kurdu.

Burada vatandaşlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hem diyabet taraması yapıldı hem de maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta kapsamında vatandaşların kanındaki şeker miktarını ölçerek sağlıklı bir yaşama destek verdiklerini söyledi.

Hastalık sahibi olanların ölçümlerini tekrar yaparak rakamsal bilgilerini yenileme fırsatını sunduklarını ifade eden Keleşoğlu, "Hastalık riski taşıyan, yani ölçüm değerleri sınırda olan, durumlarını yeni öğrenen vatandaşlarımıza gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı. Aynı zamanda bir sağlık kuruluşunda düzenli olarak kontrollerini yaptırmaları gerektiği bilgisini verdik." diye konuştu.