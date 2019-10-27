Son Dakika Haberleri: Erzurum kışın toprağın donduğu erzurum'da, 800 mezar kazıldı
Son Dakika Güncel Erzurum kışın toprağın donduğu erzurum'da, 800 mezar kazıldı

Erzurum kışın toprağın donduğu erzurum'da, 800 mezar kazıldı

38 dakika önce

ERZURUM Kışın toprağın donduğu Erzurum'da, 800 mezar kazıldıKIŞ mevsiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, toprağın bile donması nedeniyle bu sürede kullanılması için 800 mezar hazırlandı.

ERZURUM Kışın toprağın donduğu Erzurum'da, 800 mezar kazıldı

KIŞ mevsiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, toprağın bile donması nedeniyle bu sürede kullanılması için 800 mezar hazırlandı.

Merkez Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kepçelerle açılan mezarları kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı. Mezarlık hizmetleri ile Türkiye'de birçok ile örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kışın toprak taş gibi oluyor. Yaklaşık bir metre kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz. Sonbaharda belli bir hazırlık yaparak tek, çift, üç ve dört kişilik olmak üzere mezar yerleri kazıyoruz. Şu ana kadar 800 mezar yeri kazdık. Kış korkusu yaşamıyoruz. Aile mezarlığı olanlardan biri rahmetli olduğunda o gün kazıyoruz. Biraz zor oluyor ama vazifemizi yerine getiriyoruz. Ama önceden bu hazırlığı yaptığımız için kışın günde 5 ila 10 arasında cenaze defnediyoruz. Bu hazırlığı yaptığımız için bizim içinde çok kolay oluyor diye konuştu.

Belediye işçileri mezar hazırlığının yorucu olduğunu ancak kışın çok rahat ettiklerini söyledi. İşçiler, Kışın bir mezar kazmaktansa yazın 10 mezar kazmaya razıyız. Kışın toprak öylesine donuyor ki beton gibi oluyor dedi.

Erzurum kışın toprağın donduğu erzurum'da, 800 mezar kazıldı

Palandöken, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:15 Kaynak: DHA
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