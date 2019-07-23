Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümüne coşkulu kutlama

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde, 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' kararıyla Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü, törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kongre binasındaki törenlere katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih sahnesine çıkışının ilk adımının Erzurum Kongresi'nde olduğunu söyledi.Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü sebebiyle düzenlenen törenler, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, kongreye katılan delegelerin yakınları, gaziler, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nde milletin kaderini değiştiren önemli kararlar alındığını söyledi.Sekmen, 100 yıl önce Erzurum'da yakılan kurtuluş meşalesi, hürriyet aşkının, milli şuur ve ahlakın, sabrın, aklın, asalet ve cesaretin sembolü olduğunu ifade edere, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Erzurum'da şahlanışa geçen milli irade, devletimizin yeni yol haritasına dönüştü. Aziz milletimizin heyecan ve haysiyeti, azmi ve cesareti sayesinde Erzurum Kongresi, aslında milli mücadelenin ruhunu teşkil etti; emperyalistlerin, işbirlikçilerin, içte ve dışta ne kadar hain varsa hepsinin karşısında yıkılmaz bir sur haline geldi. Nitekim Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar çok açıktı. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündü, asla bölünemezdi. Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemezdi ve esas olan milli iradeyi hakim kılmaktı. İşte bu kararlar; necip Türk Milleti'nin katl-i istikbaline ferman yazmaya çalışanlara vurulmuş en büyük tokat oldu" diye konuştu.Çelenk sunma töreni ardından protokol Yakutiye Kent Meydanı'na doğru yürüyüşe başladı. Kent Meydanı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği'nin konserini izleyen protokol daha sonra 'Milli Mücadelenin 100'üncü Yılı Erzurum Kongresi Pul Sergisi'ni gezdi.DEVLET TİYATROSU OYUNCULARI CANLANDIRDIPul sergisinin ardından kongre binasına kadar yapılacak yürüyüş işin hazırlıklar tamamlandı. 100 yıl önce kongre salonuna faytonla giden Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Orbay ve Hoca Raif'i canlandıran Devlet Tiyatroları Oyuncuları büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, özellikle Atatürk'ü canlandıran Metehan Şahiner'le selfie yapmak için birbiriyle yarıştı.DESTİCİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜNDEYakutiye Kent Meydanı'ndan başlayıp kongre salonunda sona erecek yürüyüşe Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda vatandaş katıldı. Uçakla Erzurum'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, valilik ve belediye ziyaretinden sonra kortej yürüyüşünün son bölümüne yetişti. Kortej yürüyüşüne katılanlar 3 kilometrelik Cumhuriyet Caddesi, Taşmağazalar, Kongre Caddesi'nden geçerek tarihi binaya ulaştı.KUTLAMALAR KONGRE BİNASINDA DEVAM ETTİTörenlere tarihi kongre binasında devam edildi. Merkez Yakutiye ilçesindeki Kongre Caddesi'ndeki tarihi binadaki törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Meclis Divan Üyeleri, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti milletvekilleri Recep Akdağ, İbrahim Aydemir, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok, İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli, 100 yıl önceki kongreye katılan delegelerin yakınları, askeri, mülki erkan ve vatandaşlar katıldı.TÜRKİYE CUMHURUYETİ'NİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞICanlandırmanın ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih sahnesine çıkışının ilk adımının Erzurum Kongresi'nde olduğunu söyledi. Şentop, "Kurucu devlet başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum'u ve dadaşları çok sevmiş, çok duygulu anlar yaşamıştır burada. Şehre gelir gelmez birkaç gün sonra 9 Temmuz'da askerlikten istifa etmiş ve görevine milletinin sade bir ferdi olarak devam edeceğini açıklamıştı. Damat Ferit Paşa hükümetince tutuklanmak istenmiş, fakat başta Kazım Karabekir Paşa olmak üzere bütün Erzurum halkı bu bağımsızlık liderini bağrına basıp baştacı etmiştir. Kongre'den sonra uzun süre Erzurum'da kalarak milli mücadeleyi buradan yönetmiştir. Hatta bildiğiniz gibi nüfusunu Erzurum'a aldırarak Erzurumlu olmuştur. Doğup büyüdüğü memleketi Selanik'in elden çıkmış olmasının üzüntüsü içindeyken, kahraman Erzurumluların kendisine yönelik hemşehrilik teklifine çok memnun olmuş ve 27 Ağustos 1919'da Erzurum nüfusuna kaydolmuştur. 4 Eylül'de Sivas'ta toplanacak olan Sivas Kongresi'ne katılmak üzere Erzurum'dan ayrılmıştır" diye konuştu."O gün vatanımızı bölmeye, parçalamaya, önce işgal edip ardından peşkeş çekmeye yeltenen düşmanlar, bugün de benzer oyunlar oynamaktadırlar" diyen Şentop, konuşmasında şunları ifade etti:"Ancak milletimiz, bu kirli oyunları geçmişte 'millet ruhu' ile bozmuştur. Bugün de herhangi bir işgal yahut bölme teşebbüsüne karşı en büyük savunma gücümüz işte bu millet ruhudur. Nedir millet ruhu, millet olmak ne demektir, bunun üzerinde düşünmemiz lazım. Yüz yıl öncesinden bugünümüzü inşa eden ve adını andığım, anamadığım tüm kahramanlarımıza büyük şükran borçluyuz. Milletimiz ve devletimiz bugün yüz yıl öncesinden çok daha güçlü ve mutludur. Onlardan bize miras kahramanlık ve vatanperverlik ruhuyla gelecek yüzyıllarda da çok daha güçlü ve daima hür ve bağımsız yaşayacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kongre delegelerine, onları Erzurum'a davet eden Erzurumlu vatan sevdalılarına; özellikle de Albayrak Gazetesi sahibi Süleyman Necati Bey'e, Hüseyin Avni Bey'e ve Cevat Dursunoğlu Beylere de bu vesileyle rahmet diliyor, milletimiz adına teşekkür ediyorum. Erzurum Kongresi'nin Yüzüncü yılı münasebetiyle, yüz yıl önce dedelerinin geldiği gibi çevre illerden yine Erzurum'a gelip toplanan ve bu kutlu günü yadeden siz saygıdeğer misafirleri, sizlerin şahsında hemşehrisi olduğunuz şehirlerimizdeki vatandaşlarımızı ve bütün milletimizi saygıyla selamlıyorum. 100 yıl önce, Anadolu'daki Müslüman-Türk varlığının muhkem kalesi Erzurum'da vatanı kurtarmaya ahdetmiş kahramanların mirasından ilham alarak dünyaya sözümüz şudur;Vatan bölünmez, millet yenilmez"100 YIL ÖNCEKİ KONGREYİ CANLANDIRDILARErzurum Valisi Okay Memiş'in de konuşma yaptığı törende daha sonra tarihi kongre canlandırıldı. Kongre salonu önünde Mustafa Kemal Atatürk ile Rauf Orbay ve Hoca Raif'i canlandıran oyuncuların bulunduğu fayton karşılandı. Atatürk'ü geçen yıl olduğu gibi bu yılda Devlet Tiyatro Sanatçısı Metehan Şahiner oynadı. Devlet Tiyatroları oyuncularının kongre başlangıcını sahneledikleri anları davetliler büyük bir dikkatle izledi. Kongrenin temsili canlandırılması sonrası Kazım Karabekir'i canlandıran oyuncu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Türk bayrağı verdi. Şentop, bayrağı öperek teslim aldı. Etkinlikler, kongre salonunda devam etti.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri ve delege yakınlarının oturduğu salonda tiyatro oyuncuları tarihi kararların alındığı toplantıyı sahneledi.





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