Son Dakika Haberleri: Erzurum Kongresi'nin 100. yılı
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Erzurum Kongresi'nin 100. yılı

45 dakika önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı, System.String[]
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sekmen, mesajında, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolun Erzurum Kongresi'nden geçtiğini belirterek, kongrenin milletin istiklali ve istikbali hususunda tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
Mesajında, milleti Anadolu'dan ve tarih sahnesinden silip süpürmek isteyenlerin Erzurum Kongresi ile büyük bozguna uğratıldığını aktaran Sekmen, "Erzurum Kongresi, milli coşkumuzun, heyecan ve haysiyetimizin, sarsılmaz inanç ve imanımızın eseri olarak Sivas Kongresi'ne uzanan bir yol olmuş ve bu yolda azimle, kararlılıkla yürüyen necip milletimiz Türkiye Cumhuriyetinin temellerini atmıştır." ifadelerini kullandı.
Sekmen, Erzurum Kongresi'nin her ne kadar bölgesel bir kongre olsa da alınan kararlar ve ortaya koyulan iradenin aslında ulusal bir bütünlük teşkil ettiğine dikkati çekerek, mesajında şunları kaydetti:
"Erzurum Kongresi demek Türkiye Cumhuriyeti demektir, Türkiye demek Erzurum demektir. Yüzlerce yıllık devlet geleneğine sahip bu necip millet, kendi tarihsel birikiminden güç alarak neleri başarabileceğini bu kongreyle bir kez daha kanıtlamıştır. Allah, bu millete bir daha keder ve ıstırap dolu günler yaşatmasın, birlik ve beraberliğimizi daim, ülkemizi ve milletimizi kaim eylesin."
Erzurum Kongresi'nin 100. yılını onurla kutladıklarını belirten Sekmen, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşları ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna toprağa düşen şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:27 Kaynak: AA
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