Son Dakika Haberleri: Erzurum Kongresi'nin 100. yılı
Son Dakika Güncel Haber

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı

1 saat önce

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı, System.String[]
Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Erzurum Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Erzurum Valiliği, 9 Kolordu Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi adına çelenk konuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliğinin Yakutiye Medresesi önündeki konseriyle devam eden etkinlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı.
Şentop, Yakutiye Kent Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe eşlik ederek vatandaşlarla Türk bayrağı salladı.
Yaklaşık 2 kilometre süren ve Erzurum Kongre Binası önünde sona eren yürüyüş sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ü temsili olarak canlandıran Metehan Şahiner'e vatandaşlar ilgi gösterdi.
Yürüyüşe, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, İbrahim Aydemir, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, TBMM katip üyeleri ve idari amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu'dan göçmen açıklaması: "Bu yıl 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz" Sınırda donarak ölen sığınmacıların cesedi ortaya çıktı: Bazıları hayvanlarca parçalanmış Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesine Türkiye'den 4 şirket girdi Milli Savunma Bakanlığı: Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 15:51:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Kongresi'nin 100. yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]