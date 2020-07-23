Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı Erzurum Kongresinin 101. yıl dönümü nedeniyle Havuzbaşı Kent Meydanında tören düzenlendi.

Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı ERZURUM - Erzurum Kongresinin 101. yıl dönümü nedeniyle Havuzbaşı Kent Meydanında tören düzenlendi. Düzenlenen program Havuzbaşı Kent Meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in konuşmasıyla sona erdi. Erzurum Kongresinde alınmış olan kararların Türk Milletinin ruhunu ortaya çıkardığını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "101 yıl önce emperyalist güçlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliği ile başlamış olan bu dirilişin sağlam temeller üzerine oturtulması Erzurum Kongresiyle sağlanmıştır" dedi. Gerçekleştirilen törene Erzurum Valisi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, Erzurum 9. Kolordu Komutanı ve kurum amirleri katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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