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Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama - Son Dakika

Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama

23.07.2021 13:37
Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama, System.String[]

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında, 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' kararıyla Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü, törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında, 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' kararıyla Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü, törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, kongreye katılan delegelerin yakınları, gaziler, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nde milletin kaderini değiştiren önemli kararlar alındığını belirterek şunları söyledi:

"Bundan 102 yıl önce tam da bugün Erzurum'da yakılan kurtuluş meşalesi, hürriyet aşkının, milli şuur ve ahlakın, sabrın, aklın, asalet ve cesaretin sembolü oldu. Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünde Erzurum'da şahlanışa geçen milli irade, devletimizin yeni yol haritasına dönüştü. Aziz milletimizin heyecan ve haysiyeti, azmi ve cesareti sayesinde Erzurum Kongresi, aslında Milli Mücadele'nin ruhunu teşkil etti. Kongre; emperyalistlerin, işbirlikçilerin, içte ve dışta ne kadar hain varsa hepsinin karşısında yıkılmaz bir sur haline geldi. Erzurum Kongresi işte bu yönüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda atılmış en önemli ve en büyük adımdır. Kaldı ki; Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya, 'Bu milletle neler yapılmaz ki!' dedirten irade, işte tam da budur. Bilinmelidir ki; aradan değil 102 yıl, kaç asır geçerse geçsin, bu milletin istiklal ve istikbaline olan bağlılığı kesinlikle değişmeyecek, zayıflamayacak ve tükenmeyecektir."DEVLET TİYATROSU OYUNCULARI CANLANDIRDITörenlere kongre binasında devam edildi. Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde tarihi binadaki törende pandemi nedeniyle maske ve sosyal mesafeye önem verildi. Mustafa Kemal Atatürk ile Rauf Orbay ve Hoca Raif'i canlandıran oyuncular, kongre binası önüne faytonla geldi. Atatürk'ü, Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Metehan Şahiner canlandırdı. Devlet Tiyatroları oyuncularının kongre başlangıcını sahneledikleri anları davetliler büyük bir dikkatle izledi. Kongrenin temsili canlandırılması sonrası Kazım Karabekir'i canlandıran oyuncu, Erzurum Valisi Okay Memiş'e Türk bayrağı verdi. Memiş, bayrağı öperek teslim aldı. Etkinlikler, tarihi kongrenin canlandırılması ile sona erdi.Törenler sonrası konuşan Vali Okay Memiş, "Erzurum Kongresi'nin bu yıl 102'nci yılını kutluyoruz. Atatürk'ün orduyla bütün ilişiği kesilmiş vaziyette hatta tutuklanma emri de verilmiş dönemin yönetimi tarafından. Buna rağmen burada çok önemli bir hadise cereyan ediyor. Atatürk zannediyor ki tutuklanacak ancak Kazım Karabekir Paşa, Atatürk'ün karşısına geçip 'emrinizdeyim' diyor. O çok önemli bir sahnedir. Burada cereyan etmiştir, ondan sonra işin rengi değişiyor ve alınan kararlarla manda ve himayenin kabul edilemeyeceği milletin kaderinin yine milletin kendi özgür iradesiyle tesis edileceğine dair meşale buradan yakılıyor" diye konuştu.

Törenlerin ardından F-16'lar, yaptıkları uçuşla halkı selamladı. Bu sırada Erzurum Kongresi binasının önünde mehteran bölüğü marşlar çaldı.


Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama
Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama
Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama
Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama
Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama
Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama
Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama

Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi, Erzurum, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama - Son Dakika


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