Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama - Son Dakika

Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında, 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' kararıyla Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü, törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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