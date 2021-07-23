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Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı

23.07.2021 13:02

Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Havuzbaşı Meydanı'ndaki törene, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, kurum müdürleri, askeri erkan, gaziler ve siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Memiş, Başkan Sekmen ve Tümgeneral Uzun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, günün anlamını bildiren şiirler okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, burada yaptığı konuşmada, 102 yıl önce 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihlerinde yapılan Erzurum Kongresi'nin, enkaz altında kalan milletin yeniden hayata dönmesini sağlayarak ulusun ebedi varlığını tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

1. Dünya Harbi'nin devlet için çetin şartlar altında geçtiğini ifade eden Sekmen, "Pek çok cephede düşmana karşı savaşan evlatlarımızın yüz binlercesi şehit olup üzerinde yaşadığımız bu toprakları vatan haline getirdi." dedi.

Sekmen, Osmanlı Devleti'nin, savaşın yenilen tarafında sayıldığını belirterek, 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'ni imzalamak zorunda kaldığını hatırlattı.

Yunanlıların İzmir'e asker çıkardığını ve düşman donanmasının İstanbul'a girdiğini dile getiren Sekmen, şöyle konuştu:

"Karadeniz ve Doğu Anadolu'da hain planlar devreye sokuldu. Akdeniz bölgesinde Fransızlar ve İtalyanlar her türlü fesadı çevirir oldu. Bu vahim gelişmeler karşısında vatanına sahip çıkmak üzere harekete geçen milletimiz, her yerde Müdafaayı Hukuk Cemiyetleri kurdu. İşte, o karanlık günlerde, Cumhuriyet'imizin banisi Mustafa Kemal Paşa, 3. Ordu Müfettişi sıfatıyla, Milli Mücadele'yi teşkilatlandırmak üzere İstanbul'dan vapurla Anadolu'ya gönderildi. 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelen Mustafa Kemal Paşa, 23 Temmuz'da toplanan Erzurum Kongresi'ne başkan seçildi. Mustafa Kemal Paşa'nın genel durumu izah eden açılış konuşmasından sonra çalışmalara geçildi. 7 Ağustos 1919'da sona eren kongrede alınan kararlar, milletimizin kurtuluşunu ve Cumhuriyet'imizin doğuşunu sağladı."

Kongrenin sona erdiği 7 Ağustos 1919'da alınan kararların, milletin kurtuluşunu ve Cumhuriyet'in doğuşunu sağladığını aktaran Sekmen, milletin kaderini değiştiren önemli kararların, milli iradenin temellerini attığını dile getirdi.

Atatürk'ün kongrenin kapanışında yaptığı konuşmadan bahseden Sekmen, şunları kaydetti:

"Kongre, bütün cihana karşı milletimizin mevcudiyetini ve birlikteliğini gösterdi. Tarih kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir. Bundan 102 yıl önce tam da bugün Erzurum'da yakılan kurtuluş meşalesi, hürriyet aşkının, milli şuur ve ahlakın, sabrın, aklın, asalet ve cesaretin sembolü oldu. Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünde Erzurum'da şahlanışa geçen milli irade, devletimizin yeni yol haritasına dönüştü. Aziz milletimizin heyecan ve haysiyeti, azmi ve cesareti sayesinde Erzurum Kongresi, aslında Milli Mücadele'nin ruhunu teşkil etti. Kongre, emperyalistlerin, işbirlikçilerin, içte ve dışta ne kadar hain varsa hepsinin karşısında yıkılmaz bir sur haline geldi. Erzurum Kongresi işte bu yönüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda atılmış en önemli ve en büyük adımdı. ve bilinmelidir ki aradan değil 102 yıl, kaç asır geçerse geçsin bu milletin istiklal ve istikbaline olan bağlılığı kesinlikle değişmeyecek, zayıflamayacak ve tükenmeyecektir."

Konuşmanın ardından halk oyunları ekibi yöresel bar gösteri yaptı.

Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi, Erzurum, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika


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