Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümünde F-16'lar gösteri yaptı - Son Dakika

Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü kutlama etkinliklerinde, F-16'lar kent üzerinde gösteri uçuşu yaptı ve tiyatrocular kongreyi temsili canlandırdı.

Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Milli Mücadele ve Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümünde, Kongre Binası'nda "Erzurum Kongresi"ni canlandırdı.

Oyunculardan Metehan Şahiner'in Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı programda, temsili asker tarafından Türk bayrağı Vali Okay Memiş'e teslim edildi.

Kongre binasına girişte dua edilen programda, Erzurum Kongresi'nin imzalandığı odada, oyuncular tarafından 23 Temmuz'da yaşananların anlatıldığı temsili gösteri yapıldı.

Ardından protokol üyeleri ile katılımcılar, Kongre Binası bahçesinde, kent üzerinde gösteri yapan F-16 uçaklarının ve mehteran takımının gösterisini izledi.

Kent semalarında uçuş yapan F-16 pilotuyla telefonla görüşen Vali Memiş, gösteri için teşekkür ederek, pilotlarla gurur duyduklarını belirtti.

"Bugün de her alanda aynı mücadeleyi veriyoruz"

Vali Memiş, programın sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümünü salgına rağmen coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Atatürk'ün Erzurum'da 53 gün kaldığını hatırlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Mustafa Kemal Atatürk, buraya geldiğinde orduyla bütün ilişkisi kesilmiş durumda ve tutuklama emri de verilmiş. Buna rağmen burada çok önemli bir olay yaşanıyor. Kazım Karabekir Paşa'nın Atatürk'e bağlılığını bildirmesi üzerine işin rengi değişiyor ve alınan kararlarla manda ve himayenin kabul edilemeyeceği, milletin kararının yine milletin kendi özgür iradesiyle tesis edileceğine dair meşale buradan yakılıyor. Kilidi mülki İslam'ın olduğu gibi Cumhuriyetin de temellerinin atıldığı Anadolu'nun kapısıyız. Bugün de aynı mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde her alanda veriyoruz. Hem ülke içindeki bölücü terör örgütlerine karşı hem de mavi vatanda, Kıbrıs'ta, her alanda biz bağımsızlık mücadelemize devam ediyoruz."

Oyuncu Şahiner ise Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları olarak yıllardır 23 Temmuz 1919'u yaşatmaya çalıştıklarını anlattı.

Bunun kendileri için büyük bir gurur olduğunu dile getiren Şahiner, "Bu yıl altıncı kez canlandırma yapıyorum. Bir sanatçı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırmanın duygularını paylaşamayacağım, bunu yaşayan bilir. Bu büyük bir gurur ve onur. Keşke o dönemler yaşamak nasip olsaydı." diye konuştu.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, kurum müdürleri, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.