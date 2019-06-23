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Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı etkinlikleri

21 dakika önce

Erzurum'da, "23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atlı Cirit İl Birinciliği'nin ikinci gün müsabakaları yapıldı.

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Erzurum'da, "23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atlı Cirit İl Birinciliği'nin ikinci gün müsabakaları yapıldı.
Erzurum Valiliğinin koordinesinde Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda dün başlayan ve 12 takımın katıldığı müsabakaların ikinci gününde karşılaşan atlı spor kulüpleri galip gelmek için mücadele etti.
Müsabakaların ikinci gününde Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü, Esdadaş Atlı Spor Kulübü, Dadaşkent Atlı Spor Kulübü ve Haydarhan Atlı Spor Kulübü karşı karşıya geldi.
Müsabakalarda sporcular ciritlerini "23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı" için savurdu.
Organizasyonu Cirit İl Temsilcisi Sinan Çoban ile çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.
Etkinlik, hafta sonları saat 10.00'da başlayıp 16.00'ya kadar sürecek ve 4 hafta devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:38 Kaynak: AA
Erzurum Kongresi, Erzurum, Spor
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