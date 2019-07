Erzurum Korkut Ata Atlı Spor Kulubü'nden çocuk istismarı ile mücadeleye destek

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM)'nin tüm yurt genelinde başlatmış olduğu çocuk istismarı ile mücadelede farkındalık haftası kapsamındaki #çocuklariçinmavikurdeletak etkinliğine destek bu kez de Erzurum Korkut Ata Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Kulübünden geldi.Erzurum'da geleneksek atlı cirit sporu geleneğini yaşatan Korkut Ata Atlı Spor Kulübü başkanı, sporcuları ve tüm çalışanları çocuk istismarında farkındalık oluşturmak için yurt genelinde yoğun bir katılımla devam eden #cocuklaricinmavikurdeletek etkinliği için, Korkut Ata Atlı Spor Kulübünde UCİM Derneği Erzurum temsilcisi Av. Ayşegül Aydoğan ve koordinatör ekibini ağırladı.Korkut Ata Atlı Spor Kulübü Başkanı Yakup Demir, "Çocuk istismarı ile mücadelede insan olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapmalıyız. Bu nedenle bu mücadelede her zaman yanınızdayız." diyerek UCİM Erzurum ekibine teşekkür etti.Korkut Ata Atlı Spor Kulübü Kaptanı Adem Kılıç ise ; "Çocuklar bizim en kıymetli varlıklarımız. Onları korumak, onların kötülüklerden uzak kalması için çabalamak hepimizin vatandaşlık görevi. Böyle hassas bir meselede farkındalık oluşturmak için başlattığınız kampanyadan dolayı teşekkürler" dedi. Korkut Ata Atlı Spor Kulubü üyesi cirit sporcusu Burak Mutaf da "Hayvan sevmeyen insan sevemez. Ata sporumuz olan atlı cirit bize insan sevmeyi her gün yeniden öğretirken, böyle bir mücadelede sizlere destek vermek onurdur" diyerek bu mücadelede kulüp olarak yer aldıklarının mesajını verdi.UCİM Erzurum Temsilcisi Av. Ayşegül Aydoğan Korkut Ata Atlı Spor Kulübü ekibine etkinliğin amacını anlatarak başta Tüm Korkut Ata Atlı Spor Kulübüne, çocuk istismarı gibi hassas bir konuda farkındalık oluşturmak için verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Bu ülke topraklarında yaşayan herkesin çocuk istismarı mücadelede taşın altına elini koyması gerektiğini her fırsatta dile getiren Aydoğan, ata sporumuz atlı cirit geleneğini Erzurum'da yaşatmaya çalışan Korkut Ata Atlı Spor Kulübü'nün farkındalık haftası kapsamında düzenlenen mavi kurdele kampanyasına destek vermelerinin, tüm spor kulüplerine örnek olması gerektiğini dile getirdi.Çocuk istismarları son bulsun diye tüm yurt genelinde mücadele veren UCİM Derneği Erzurum ekibi, Korkut Ata Atlı Spor Kulübü ekibine, sporculara ve bu geleneğin en önemli parçası olan atlara mavi kurdele takarak hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM