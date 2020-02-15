Erzurum kornişleri bırakıp, kayak takımı ile kaydılar - Son Dakika
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Erzurum kornişleri bırakıp, kayak takımı ile kaydılar

6 saat önce

Kornişleri bırakıp, kayak takımı ile kaydılarKIŞ turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de, ayaklarının altına koydukları korniş ve PVC'lerle kayan çocuklar, hayallerine kavuştu.

Kornişleri bırakıp, kayak takımı ile kaydılar

KIŞ turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de, ayaklarının altına koydukları korniş ve PVC'lerle kayan çocuklar, hayallerine kavuştu. Bölgede faaliyet gösteren bir otelin yetkililerinin girişimiyle çocuklar, kayak kıyafetleri ve takımlarıyla kayarak, doyasıya eğlendi.

Demirören Haber Ajansı'nın 'Kornişli kayak' haberi ses getirdi. Polat Erzurum Resort Otel Genel Müdürü Bora Kanber, her hafta sonu dağa kornişlerle kaymaya gelen çocukların kayak takımıyla kayma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Otelin sağladığı kayak elbiseleri ve kayak takımlarını giyen çocuklar, gün boyu, hep uzaktan baktıkları tatilcilerle birlikte kayıp, doyasıya eğlendi.

Çocuklara destek olunması gerektiğini belirten Kanber, "Bazı dar gelirli aile çocukları imkan bularınca yürüyerek çıktıkları dağda ayaklarının altına korniş ya da PVC koyarak kayak yapıyor. Onlardan birkaçını görünce jest yapalım dedik. Bu çocuklarımıza destek olmak gerek. Biraz destek verilirse inanıyorum ki çok iyi kayakçı olacaklar. Çünkü ayaklarına ilk kez kayak takmalarına rağmen hiçbiri düşmedi. Bunlardan çok iyi kayakçı olur" dedi.

Çocuklardan Mustafa Kemal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Taş ise, "Haftasonları arkadaşlarla birilikte yaklaşık evimize yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Palandöken'e yürüdükten sonra geldiğimiz dağda, çöpten bulduğumuz korniş ya da PVC'lerle kayıyorduk. Tek hayalimiz ise kayağı, herkes gibi kayak takımları ile yapmaktı. Kayaklarla kayanları uzaktan izliyor ve imreniyorduk. Hayallerimiz gerçek oldu. Kayakla kaymak, gerçekten muhteşem bir duyguymuş. Sevinçten sanırım gözümüze uyku girmeyecek. Mahalleye gititğimizde bunu arkadaşlarımıza anlatacağız" dedi.

Çocuklara öğlen yemek de ısmarlayan Otel Müdürü Bora Kanber, onlara istedikleri zaman gelip, kayakla kayabileceklerini söyledi.

Erzurum kornişleri bırakıp, kayak takımı ile kaydılar

Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:50 Kaynak: DHA
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