ERZURUM Korona savaşçıları - Son Dakika

Korona savaşçıları

TÜRKİYE'de, koronavirüs vakasının artamaya başlamasının ardından tedbirlerini sıklaştıran vatandaşlar, salgından korunmak için özellikle dezenfeksiyon önlemleri almaya başladı. 26 yıldır dezenfekte ve ilaçlama işini yaptığını belirten Mehmet Nuri Alim, salgın nedeniyle işlerin arttığını, taleplere yetişmekte zorlandıklarını anlattı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından hem halk, hem de yetkililer önlemlerini artırdı. Vatandaşlar, uzmanların önerileri doğrultusunda maske ve eldiven kullanmaya başlarken, çantalarından kolonya ve dezenfektanları eksik etmiyor. Yetkililer, kamuya açık alanları dezenfekte ederken, özellikle hizmet sektöründe çalışan iş yeri sahipleri, okul yetkilileri ve hatta ev sahipleri ise önlemleri artırdı.

Yaklaşık 26 yıldır dezenfekte ve ilaçlama sektöründe çalışan Betis Dezenfekte ve ilaçlama şirketi sahibi Mehmet Nuri Alim da tüm bu artışla birlikte bir yılda yaptıkları işi koronavirüs nedeniyle bir ayda yapmaya başladıklarını anlattı. Koronavirüs ile mücadele ekipleri kurduklarını ve bu ekiplerin üç vardiya halinde saat 08.00'dan gece yarısına kadar çalıştığını söyleyen Alim, bu işi yapanların Sağlık Bakanlığı'ndan uygulama yetki belgesi alması gerektiğini ve bu nedenle de eleman sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Alim, "Bu nedenle taleplere yetişemiyoruz. Yaklaşık 26 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Önceden bir iki yeri yaparken şimdi talep patlaması yaşandı. Saat 08.00'da işe başlayan ekiplerimiz, gece yarısına kadar çalışıyor. Şu an 3 vardiya üzerinden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eleman sıkıntısı had safhada. Çünkü bu işte çalışacak personelin Sağlık Bakanlığı'ndan uygulama yetki belgesi olması lazım. Koronavirüs nedeniyle işlerimizde yüzde 1000 oranında bir patlama yaşandı. Çünkü herkes tedbir amaçlı bunu yaptırmak istiyor" diye konuştu.

Başta evler olmak üzere, iş yerleri, kurum ve kuruluşlar, okullar, kreşler gibi akla gelebilecek her yeri ilaçladıklarını sözlerine ekleyen Alim, "Bu ilaçlar Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kendi laboratuvarlarında denenmiş ve onaylanmış dezenfektanlardır. Şu dönemde her 20 günde yapılması gerekmektedir" dedi.