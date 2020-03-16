ERZURUM 'Korona virüsü' tatili eğitime engel olamadı - Son Dakika
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ERZURUM 'Korona virüsü' tatili eğitime engel olamadı

6 saat önce

'Korona virüsü' tatili eğitime engel olamadıKORONA virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde okulların tatil edilmesinin ardından Erzurum'da eğitim veren özel bir kolej, öğrencilerine canlı eğitim vermeya başladı.

'Korona virüsü' tatili eğitime engel olamadı

KORONA virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde okulların tatil edilmesinin ardından Erzurum'da eğitim veren özel bir kolej, öğrencilerine canlı eğitim vermeya başladı. Sabah okula gelen öğretmenler, sınıflarda hazırlanan canlı yayınlarla evlerindeki öğrencilere ders anlattı. Evinden telefon, tablet, bilgisayar ve televizyondan öğretmenlerini canlı izleyen öğrenciler, "Virüs bizi durduramaz" diyerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

ÖĞRETLEN OKULDA, ÖĞRENCİ EVDE

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını nedeniyle, 16 Mart itibariyle ülke genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildi. Erken gelen yarıyıl tatilinde bile öğrencilerini eğitmekten vazgeçmeyen Özel Bilge Koleji, eğitimde bir çığır açtı. Her gün ki gibi okularına gelen öğretmenler sınıflarına girerek tahtanın karşısına geçiyor ve başlatılan canlı yayınla öğrencilerine ders anlatıyor. Öğretmenlerini evlerinden bilgisayar veya cep telefonları ile izleyen öğrenciler sınıftaymış gibi eğitim ve öğretim görüyor. İlk derse başlamadan önce öğretmenler kamara karşısına geçip, öğrenciler ve ailelerine moral ve motivasyon konuşması yaptı.

CANLI DERS

Özel Bilge Koleji tarafından geliştirilen web ara yüzü sayesinde öğrenciler www.canliderstv.com adresi üzerinden dersleri canlı olarak takip edebiliyor. Adlarına oluşturulan kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapan öğrenciler, ders esnasında öğretmenleriyle direkt olarak iletişime geçebiliyor. Kameralarıyla derse bağlanacak olan öğrenciler, canlı ders esnasında öğretmenlerine soru sorup ders sırasında not da tutubiliyor. Canlı ders yayınları okulda bulunan sınıflarda gerçekleştirilecek ve öğrenciler derslerine giren öğretmenlerini telefon, tablet, bilgisayar ve televizyondan takip edebilecekler.

DERSLER KAYIT ALTINDA

Dersler verilen adreslerden günde 5 ders saati olmak üzere yayınlanacak. Yayın esnasında dersler kayıt altına alınacak ve öğrenciler öğrendiklerini pekiştirme amaçlı dersleri tekrar izleyebilecekler.

SINIFLARI STÜDYOYA ÇEVİRDİLER

Okulların tatil olma ihtimaline karşı çalışmalara erkenden başlayan Özel Bilge Koleji, tatil kararı ile birlikte sınıfları stüdyoya dönüştürdü ve kamera, mikrofon gibi teknik malzemelerle profesyonel bir ortam oluşturuldu. Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı konu ile ilgili şunları söyledi:

"Salgının ülkemizdeki yayılma ihtimaline karşı alınan tedbirleri destekliyor ve sonuna kadar arkasında duruyoruz. Ülke olarak zor bir süreçteyiz ve biz de eğitimciler olarak bu süreci iyi yönetiyoruz. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için önlemlerimizi aldık. www.canliderstv.com adresi üzerinden öğrencilerimiz kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. Öğrencilerimizin evlerinde adeta bir okul ortamı oluşturacağız. Öğrencilerimiz öğretmenlerini internet ortamında görebilecek ve ders esnasında onlara soru sorabilecekler. Konular, ders içerikleri aynı şekilde devam edecek. Bu sürecin uzaması halinde de hiçbir problem olmadan derslerimize devam edeceğiz."

HERKES MEMNUN

Veliler, çocuklarının evde olmasına rağmen eğitimlerinden geri kalmayacağı için mutlu olduklarını söyledi. Öğrencilerde evde olmalarına rağmen video konferans sayesinde kendilerini sınıfta hissettiklerini belirtti. Öğretmenler de, virüsün eğitimin önüne geçmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

ERZURUM 'Korona virüsü' tatili eğitime engel olamadı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:12 Kaynak: DHA
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