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Erzurum Köşk Barajı bin yediyüz yetmiş dekar araziyi sulayacak

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Erzurum'a yaptığı yatırımlarla Erzurum ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Erzurum Köşk Barajı bin yediyüz yetmiş dekar araziyi sulayacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Erzurum'a yaptığı yatırımlarla Erzurum ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Erzurum'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.


DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını dile getiren DSİ yöneticileri, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" diye konuştular.


Dadaşlar diyarı Erzurum'da inşa edilen Köşk Barajının tamamlanması ile 1 770 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 'Kök barajı temelden 41 metre yüksekliğinde inşa olup 1,124 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirtti.


Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak


Aydın,' Erzurum merkez Köşk Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğinin sağlanacağının altını çizerek, bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1 milyon 062 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. 'dedi. - ERZURUM

Erzurum, Köşk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
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