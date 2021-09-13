SİVAS MERKEZ ELBEYLİ BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Sivas iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sivas ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Sivas Merkez Elbeyli Barajının tamamlanması ile gölettedepolanacak su ile 1. 790 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Temelden yüksekliği 37, 90 metre ve su depolama kapasitesi 668. 000 m³ olan Sivas Merkez Elbeyli Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına 1. 343 TL gelir artışı ile 159 kişiye istihdam sağlayacak ve ülke ekonomisine yıllık 2. 120. 950 TL katkı sağlaması hedefleniyor.