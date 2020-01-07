Erzurum köy çocuklarının palandöken'de kızak keyfi - Son Dakika

Köy çocuklarının Palandöken'de kızak keyfi

AK Parti Palandöken Gençlik Kolları'nca Palandöken Kayak Merkezi'ne götürülen Dereboğazı köyü okulundaki 16 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte ilk kez düşe kalka kızak keyfi yaşadı. Kayak yapan akranlarını ilgiyle izleyen çocuklar, bindikleri Gondol Liftle Palandöken'i gezdi. Küre kafede yemek yiyen öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Palandöken'de özellikle hafta sonu yoğunluk yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığının 100 santimetre olarak ölçüldüğü Palandöken Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. AK Parti Palandöken Gençlik Kolları'nca Palandöken'e götürülen Dereboğazı köyü okulundaki 16 öğrenci, güneşin ve karın tadını doyasıya çıkardı. Öğretmenleri ile birlikte düşe kalka kızak keyfi yaşayan öğrenciler, kayak yapan akranlarını ise ilgiyle izledi. Kızak keyfinden sonra Gondol-Lifte binen öğrenciler Palandöken'i gezdi. Palandöken'in 2 bin 500 rakımındaki küre kafede yemek yiyen öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

'ÇOCUKLARIMIZI HEP UZAKTAN GÖRDÜKLERİ PALANDÖKEN'LE TANIŞTIRDIK'

Bu tarz etkinlikleri sık sık düzenlediklerini belirten AK Parti Palandöken Gençlik Kolları Başkan Vekili Emir Demirkan, "Palandöken ilçesine bağlı Dereboğazı köyünde daha önceden buraları görmemiş öğrencileri getirdik. Kızakla kayıp, gondol lifte Palandöken'i gezdiler. Çocuklarımızı hep uzaktan gördükleri Palandökenle tanıştırdık. Umarım önümüzdeki günlerde kayak da yaptırırız" diye konuştu.

Dereboğazı Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Fazilet Bektaş, öğrencileri ile birlikte güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Öğrencilerim ilk kez Palandöken dağına çıkıyor. Hepsinin imkanı yoktu. Daha önce aileleri bir iki kişiyi getirmiş. Ama şimdi bütün öğrencilerimizin dağı görme fırsatı oldu. İnşallah önümüzdeki aylarda yine gelebiliriz. Çok mutlular. Onlar buraları gördüğü için ben daha çok mutlu oldum. Bize bu imkanı sağlayan ekibe teşekkür ediyorum" dedi

Daha önce Palandöken'e hiç çıkmadığını söyleyen 5'inci sınıf öğrencisi Melisa Nihan ise "Köyde de kızakla kayıyoruz ama bu kadar zevkli olmuyor. Buralar çok güzel. Ama buradaki diğer arkadaşlar gibi kayakla kaymak istiyorum. Umarım bu isteğimizde kabul olur" diye konuştu