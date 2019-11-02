Erzurum köy okulu öğrencilerinin çifte mutluluğu

Köy okulu öğrencilerinin çifte mutluluğu

Erzurum'un Kırmızıtaş Köyü İlkokulu'nda öğrenciler çifte mutluluk yaşadı. Öğrenciler, köylerindeki okulda protokolün de katılımıyla ilk kez Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken, Atatürk Üniversitesi'ndeki ağabeyleri de ona hayalleri olan oyuncaklarını hediye ederek sürpriz yaptı.

Merkez Yakutiye İlçesine 22 kilometre uzaklıktaki Kırmızıtaş Köyü'ndeki ilkokulda ücretli olarak anaokulu öğretmenliği yapan Gizem Açıl, birleştirilmiş sınıf öğretmeni Büşranur Yarbaşı ile birlikte velilerle görüşerek okulda ilk kez Cumhuriyet Bayramını kutlama kararını aldı. Öğretmen Gizem Açıl, okulda ders sırasında öğrencilerden hayalleriyle ilgili mektup yazmalarını da istedi. 4 anaokul, 8 de birleştirilmiş sınıf öğrencisi hayallerindeki oyuncakları mektuplarına yazdı. Mektupları okuyan Gizem Açıl, Atatürk Üniversitesi Türk Dünyası Kulübü'ndeki arkadaşlarından öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmek için yardım istedi. Köylülerin de yardım ettiği öğretmenler, ilk kez yapacakları kutlama için ilçe protokolünü davet etti.

KÖY OKULUNDA RENKLİ TÖREN

Kırmızıtaş Köyü'ndeki ilkokulun bahçesi tören için bayraklarla süslendi. Türk Dünyası Kulübü üyelerinin de destek verdiği törene Yakutiye Kaymakamı Mahmuthan Arslan, İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, İlçe Yazı İşleri Müdürü Fethi Yurttaş, Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, çok sayıda davetli ve köylüler katıldı. Köy okulunda kısa bir süre önce göreve başladığını belirten Gizem Açıl, Velilerle ve öğrencilerle yaptığım görüşmelerde okulda bugüne kadar Cumhuriyet Bayramı kutlaması olmamış. Biz de bir ilki gerçekleştirmek istedik. İmkanlar ölçüsünde bayram coşkusunu yaşatmak istedik. Bundan sonra Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk dendiğinde çocuklarımızın, velilerimizin yürekleri çarpar diye umut ediyorum dedi.

Protokol konuşmalarından sonra öğrenciler hazırlardıkları gösterileri sunmaya başladı. Marşlar eşliğinde gösteri yapan öğrencileri izleyen protokole közlenmiş patates ikram edildi. Yaklaşık 2 saat süren kutlamalarda, öğrenciler ve davetliler neşeli anlar yaşadı.

ÜNİVERSİTELİ AĞABEY VE ABLALARDAN SÜRPRİZ

Törenin tamamlanmasıyla birlikte mektuplarında hayallerindeki oyuncakları yazan öğrencilere Türk Dünyası Kulübü üyesi öğrencileri büyük bir sürpriz yaptı. Öğretmen Gizem Işık'ın mektuplarını okuduğu öğrencilerin istedikleri oyuncakları, üniversiteli ağabeyi ve ablaları teslim etti. Minik öğrenciler bebek, helikopter, piyano, doktor seti gibi oyuncaklarını öğretmenleri ve Türk Dünyası Kulübü Başkanı Olgun Çağdaş'ın elinden aldı. Köy okulundaki kutlamalar kulüp üyeleri, öğretmenler ve minik öğrencilerin müzik eşliğinde halayları ile sona erdi.