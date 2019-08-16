Son Dakika Haberleri: Erzurum kredi kullanımında bölgede ilk sırada yer aldı
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Erzurum kredi kullanımında bölgede ilk sırada yer aldı

55 dakika önce

Erzurum bu yılın 6 ayında toplam nakdi kredi, nakdi kredi kullanım hacmi bakımından bölge illeri arasında ilk sırada yer aldı.

Erzurum kredi kullanımında bölgede ilk sırada yer aldı, System.String[]
Erzurum bu yılın 6 ayında toplam nakdi kredi, nakdi kredi kullanım hacmi bakımından bölge illeri arasında ilk sırada yer aldı. Kişi başına 14.3 bin TL tutarında kredi kullanımının gerçekleştiği Erzurum'u toplam kredi tutarı yüksekliği bakımından Elazığ ili takip etti.

BÖLGE İLLERİ TOPLAM NAKDİ KREDİ

FİNTÜRK dönemsel verilerine göre, 2019'un 6 aylık bütününde Ağrı'da 2.9 milyar, Ardahan'da 1.3 milyar, Bingöl'de 1.5, milyar, Bitlis'te 2.3 milyar, Elazığ'da 10.2 milyar, Erzincan'da 2.5 milyar, Erzurum'da 11.4 milyar, Hakkari'de 1.7 milyar, Iğdır'da 1.7 milyar, Kars'ta 2.8 milyar, Malatya'da 8.7 milyar, Muş'ta 2.1 milyar, Tunceli'de 1.0 milyar, Van'da 7.1 milyar tutarında toplam nakdi kredi kullanımı gerçekleşti.

BÖLGE İLLERİ KİŞİ BAŞI NAKDİ KREDİ

Bölgede kişi başına düşen nakdi kredi tutarının en yüksek olduğu il 16.3 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 14.3 bin TL ile ikinci sırayı aldı. Dönemde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı Malatya'da 10.3, Van'da 6.0, Erzincan'da 10.2, Ağrı'da 5.1, Kars'ta 9.3, Bitlis'te 6.5, Muş'ta 5.0, Hakkari'de 6.0, Bingöl'de 5.3, Iğdır'da 8.2, Ardahan'da 12.8, Tunceli'de 11.6 bin TL olarak bildirildi.

BÖLGE İLLERİ KİŞİ BAŞI TASARRUF MEVDUATI

Bölgede Tunceli ili kişi başına düşen tasarruf mevduatı ve kişi başına düşen toplam mevduat yüksekliği bakımından ilk sırayı aldı. Kişi başına düşen tasarruf mevduatı Erzurum'da 3.6, Malatya'da 7.3, Van'da 2.5, Elazığ'da 7.3, Erzincan'da 9.9, Ağrı'da 2.0, Kars'ta 4.1, Bitlis'te 2.2, Muş'ta 2.0, Hakkari'de 2.1, Bingöl'de 4.2, Iğdır'da 5.1, Ardahan'da 4.4, Tunceli'de 15.1 bin TL olarak aktarıldı.

BÖLGE İLLERİ KİŞİ BAŞI TOPLAM MEVDUAT

Kişi başına düşen toplam mevduat yüksekliği bakımından Tunceli 17.2 bin TL ile ilk sırayı aldı. Dönemde kişi başı toplam mevduat Erzurum'da 5.2 bin, Malatya'da 8.7 bin, Van'da 3.3 bin, Elazığ'da 11.3 bin, Erzincan'da 11.2 bin, Ağrı'da 2b7 bin, Kars'ta 5.7 bin, Bitlis'te 3.3 bin, Muş'ta 2.8 bin, Hakkari'de 3.6 bin, Bingöl'de 5.3 bin, Iğdır'da 6.4 bin, Ardahan'da 5.3 bin TL olarak belirtildi. - ERZURUM
Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:52 Kaynak: İHA
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