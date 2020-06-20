ERZURUM LGS'ye giren öğrenciler ve aileleri sosyal mesafeyi unuttu - Son Dakika

LGS'ye giren öğrenciler ve aileleri sosyal mesafeyi unuttu

ERZURUM'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) giren öğrenciler, okul bahçesinde aileleri ise dışarıda sosyal mesafeyi unuttu. Polis ekipleri ve öğretmenler sık sık hem aileleri hem de çocukları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Uyarılara rağmen öğrenciler, bir süre ayrıldıktan sonra tekrar bir araya geldi.

Erzurum'da 321 sınav merkezi, 1076 sınav salonu, 2760 yönetici ve öğretmenin görevlendirildiği LGS sınavında öğrenciler ter dökecek. Merkez Yakutiye ilçesindeki Sabancı Ortaokulu'nda sınava giren 206 öğrenci, okul bahçesine ellerine dezenfektan döküldükten ve maske dağıtıldıktan sonra alındı. Öğrenciler içeriye alınırken, sosyal mesafe kuralına uymadı. Hem polis ekipleri hem de öğretmenlerin uyarısına rağmen, öğrenciler uzun kuyruklar halinde bahçeye girdi. Bahçeye giren öğrenciler bu kez gruplar halinde toplu halde sohbet etmeye başladı. Okul bahçesi dışında bekleyen aileler de sosyal mesafeyi unuttu. Öğretmenler, çocukların okul bahçesine dağılmasını istedi. Bir süre ayrılan öğrenciler, daha sonra yine bir araya geldi. Öğretmenler, "Çocuklar ve sayın veliler lütfen sosyal mesafeye kuralına uyalım. Sayın veliler, çocuklarınız bize emanet. Hem kendi sağlığınız hem de çocuklarınız sağlığı için sosyal mesafeye dikkat edelim. Çocuklarınız emin ellerde. Hiç merak etmeyin arazide dolaşabilirsiniz" diye uyarıda bulundu.

Öğretmenlerin uyarısı sonrası alkışlayan aileler, çocuklarını sınava girene kadar bekledi. Son anda sınava yetişen bir öğrenciyi ise öğretmenleri sakin olması konusunda uyardı.