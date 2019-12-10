Erzurum lise öğrencileri projelerini sergiledi

Lise öğrencileri projelerini sergiledi

Erzurum Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, 5 danışman öğretmenle hazırladıkları projeleri sergiledi. Sosyal bilimlerden fen bilimlerine kadar birçok alanda yaşanan sorunlara çözüm bulmak için kafa yoran öğrencilerin çalışmaları, TÜBİTAK tarafından da başarılı bulundu.

Merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, bilim şenliği yapmak üzere hazırladıkları projeleri 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı'na sundu. Program, öğrencileri bilimsel çalışmalarını gerçekleştirme konusunda teşvik etmek ve sorunlarına çözüm bulma yoluyla bilimsel beceriler kazandırmak amacıyla uygulandı. Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin 5 danışman öğretmen nezaretinde hazırladıkları 30 projenin sergilenmesi, 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı'nda yapılan inceleme sonrası onaylandı. PROJELERİNİ OKUL SPOR SALONUNDA SERGİLEDİLER

Liseli gençler, sosyal bilimlerden fen bilimlerine kadar birçok alanda yaptıkları çalışmaları Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin spor salonunda sergiledi. Projeleriyle ilgili tanıtıcı broşürler de hazırlayan öğrenciler, günlük hayatta yaşanan birçok soruna çözüm bulmaya çalıştıkları eserlerini davetlilere ayrıntılarıyla anlattı. İlkokul öğrencilerini kokulu yapıştırıcılardan kurtarmayı amaçlayan yenilebilir tutkal çalışması, akvaryumlarda balıkların daha rahat yaşamaları için karbondioksit oranını düşeren çalışma ve mutfaklardaki atık yağı biyogaza dönüştüren fen bilimleri alanındaki çalışmaların yanı sıra, sosyal medya bağımlılığının çözümü ve kadına yönelik şiddetle ilgili araştırmalarıyla günümüz sorunlarına el atan liseli öğrencilerin çalışmaları beğeni topladı. Lise olarak düzenledikleri TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın başarılı sonuçlar verdiğini belirten Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Selami Topaloğlu, amaçlarının sorgulayan, araştıran bir öğrenci nesli yetiştirmek olduğunu söyledi. Öğrencilerin çok farklı projeler hazırladığını kaydeden Topaloğlu, yenilebilir tutkal, akım devresinin farklı versiyonları ve akvaryumdaki karbondioksit üretim oranının düşürülmesi gibi konularda çocukların başarılı çalışmalar yaptığını anlattı. Kimya öğretmeni Celal Türkmen, öğrencilerin hazırladığı 30 projenin de kabul edilmesinin önemli bir başarı olduğunu ifade ederek, Öğrencilerimiz aylardır danışman hocalarıyla birlikte çalışma sürdürüyorlardı. Aralarında kendi icatları olan çalışmalar da var. Kendi buldukları, icat ettikleri şeyleri sunmaları onların gelişimine gerçekten önemli katkılar sağlıyor dedi.