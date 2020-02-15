Erzurum liseli didem'i dalgıçlar karasu nehri'nde aradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum liseli didem'i dalgıçlar karasu nehri'nde aradı - Son Dakika

Erzurum liseli didem'i dalgıçlar karasu nehri'nde aradı

6 saat önce

Liseli Didem'i dalgıçlar Karasu Nehri'nde aradıERZURUM, (DHA)-ERZURUM'un Aşkale ilçesinde ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan lise öğrencisi Didem Turan'ı (17), dalgıçlar Karasu Nehri'nde aradı.

Liseli Didem'i dalgıçlar Karasu Nehri'nde aradı

ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'un Aşkale ilçesinde ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan lise öğrencisi Didem Turan'ı (17), dalgıçlar Karasu Nehri'nde aradı. Nehir ve HES göletine bakan dalgıçlar Didem'den bir iz bulamadı.

Aşkale'nin Meydan Mahallesinde yaşayan Nermin-Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Aşkale Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Didem Turan, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 12.30'da annesi ve üvey babası ile tartışıp evden ayrıldı. Geri dönmeyen Didem'in bulunması için ailesi Aşkale İlçe Polis Merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Genç kızı bulmak için polis ve jandarmanın başlattığı aramalar devam ediyor.

AFAD DALGIÇLARI NEHİRDE ARADI

Kaybolduktan beri bir iz bulunamayan Didem için Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü dalgıçları da aramalara katıldı. Aşkale- Erzincan karayolu istikametine gittiği görülen genç kızı AFAD dalgıçları Karasu Nehri'nde aradı. Nehir yatağını gezen, bazı yerlerde suya girerek arama yapan ekipler, HES göletini de kontrol etti. Dalgıçlar, gün boyu yaptıkları aramalarda genç kızdan bir iz bulamadı.

Erzurum liseli didem'i dalgıçlar karasu nehri'nde aradı

Erzurum, Karasu, Aşkale, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

50 yaşındaki adam, aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu
Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 22:05:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum liseli didem'i dalgıçlar karasu nehri'nde aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]