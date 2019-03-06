Son Dakika Haberleri: Erzurum Liseli Gözde, Bitlenen Saçlarını Benzinle Yıkamak İsterken Kendini Yaktı

Erzurum Liseli Gözde, Bitlenen Saçlarını Benzinle Yıkamak İsterken Kendini Yaktı

1 saat önce

Erzurum Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı(Tür: Yurt)

Erzurum Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:12 Kaynak: DHA

Erzurum, Güncel
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