Son Dakika Haberleri: Erzurum Liseli İki Arkadaş Kardan Ev Yaptı

Erzurum Liseli İki Arkadaş Kardan Ev Yaptı

34 dakika önce

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde lise öğrencileri lapa lapa yağan kardan ev yaptılar.

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde lise öğrencileri lapa lapa yağan kardan ev yaptılar. 5 saat süren çalışma sonunda 3 metrekare genişliğindeki evi tamamlayan iki arkadaş çay içip, ney üfledi, bağlama çaldı.

Oltu İlçesi'nde Halitpaşa Mahallesi'nde oturan Anadolu Lisesi 9'ncu sınıf öğrencileri Umutcan Kul (14) ile Yusuf Var (14) lapa lapa yağan karı eğlenceye çevirdi. Evlerinin hemen yanında 2 metre yüksekliğinde yaklaşık 3 metrekare genişliğinde kardan ev (iglo) yapan iki arkadaşın çalışması yaklaşık 5 saat sürdü. Kardan evlerini tamamlayarak içine giren Umutcan ve Yusuf, çay içip, bağlama çaldı, ney üfledi. İki arkadaş, önümüzdeki günlerde bu evin daha genişini yapıp, arkadaşlarını da davet edecekerini söyledi. Hayalinin mimarlık olduğunu söyleyen Umutcan Kul, Uzun bir süreden sonra ilçemize bol kar yağdı. Elim bu işlere yatkın olduğu için Yusuf'un da yardımı ile iglu yaptık. Çok da güzel oldu. Hafta sonlarını kardan evimizde geçiriyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:12 Kaynak: DHA

Oltu, Erzurum, Güncel
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