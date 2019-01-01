Erzurum Liseli İki Arkadaş Kardan Ev Yaptı
34 dakika önce
Erzurum'un Oltu İlçesi'nde lise öğrencileri lapa lapa yağan kardan ev yaptılar.
Erzurum
'un Oltu
İlçesi'nde lise öğrencileri lapa lapa yağan kardan ev yaptılar. 5 saat süren çalışma sonunda 3 metrekare genişliğindeki evi tamamlayan iki arkadaş çay içip, ney üfledi, bağlama çaldı.
Oltu İlçesi'nde Halitpaşa
Mahallesi'nde oturan Anadolu Lisesi
9'ncu sınıf öğrencileri Umutcan Kul (14) ile Yusuf Var (14) lapa lapa yağan karı eğlenceye çevirdi. Evlerinin hemen yanında 2 metre yüksekliğinde yaklaşık 3 metrekare genişliğinde kardan ev (iglo) yapan iki arkadaşın çalışması yaklaşık 5 saat sürdü. Kardan evlerini tamamlayarak içine giren Umutcan ve Yusuf, çay içip, bağlama çaldı, ney üfledi. İki arkadaş, önümüzdeki günlerde bu evin daha genişini yapıp, arkadaşlarını da davet edecekerini söyledi. Hayalinin mimarlık olduğunu söyleyen Umutcan Kul, Uzun bir süreden sonra ilçemize bol kar yağdı. Elim bu işlere yatkın olduğu için Yusuf'un da yardımı ile iglu yaptık. Çok da güzel oldu. Hafta sonlarını kardan evimizde geçiriyoruz dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:12 Kaynak: DHA
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