Son Dakika Haberleri: Erzurum-liselilerin 'istiklal marşı' klibi tıklanma rekoru kırdı
Son Dakika Güncel Erzurum-liselilerin 'istiklal marşı' klibi tıklanma rekoru kırdı

Erzurum-liselilerin 'istiklal marşı' klibi tıklanma rekoru kırdı

1 saat önce

Erzurum'da lise öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte hazırladığı İstiklal Marşı klibi tıklanma rekoru kırdı.

Erzurum'da lise öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte hazırladığı İstiklal Marşı klibi tıklanma rekoru kırdı.

Merkez Aziziye ilçesindeki 18 derslikli Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi'nde 35 öğretmen eşliğinde eğitim gören 450 öğrencinin rol aldığı klipte duygulu dolu anlar yaşandı. Okul Müdürü Ümit Gergit'in selamlaması ile başlayan klipte öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak destek verdi. Sosyal medyada beğeni toplayan klip kısa sürede tıklanma rekoru kırdı. Hazırladıkları koreografi ile harekatta görev alan Mehmetçiğe destek verdiklerini söyleyen Gergit, Gündemde olan selamlamayı, İstiklal Marşı eşliğinde bir klip çekip askerimize destek verdik. Duygu yüklü bir klip oldu. Sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra binlerce kişi tarafından beğenildi. Erzurum'dan askerimize selam olsun dedi.

Erzurum-liselilerin 'istiklal marşı' klibi tıklanma rekoru kırdı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merih Demiral: Ronaldo beni asker selamı ile karşıladı
ABD'de Demokratlar, Trump'a baş kaldırdı: Erdoğan'a her şeyi verdi Dayak görüntülerini kaydedip paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip, ertelendi Türkiye-ABD anlaşması konuşulduğu sırada şehitler gündeme getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:31:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum-liselilerin 'istiklal marşı' klibi tıklanma rekoru kırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]