Son Dakika Haberleri: Erzurum'lu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi ışıklandırıldı
Son Dakika Güncel Erzurum'lu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi ışıklandırıldı - Son Dakika

Erzurum'lu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi ışıklandırıldı

6 saat önce

Erzurum'lu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi yeni yüzü ve değişen çevresiyle ışık saçıyor.

Erzurum'lu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi ışıklandırıldı, System.String[]

Erzurum'lu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi yeni yüzü ve değişen çevresiyle ışık saçıyor.


Göreve geldiği günden beri başarılı çalışmalara imza atan ve kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalar yürüten İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Duran Kardaşlar, yapılan restorasyon çalışmalarında emeği geçen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'a, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Tümer Eslek'e, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Güven Yavuz'a teşekkür etti.


Erzurum'lu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesinde yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında boya, badana, kalorifer tesisat yenilenmesi, çatı onarımı, bahçe peyzajı ve çevresi ışıklandırılması yapıldı. Erzurum'lu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesinde yapılan bu çalışmalar vatandaşlardan ve öğrenciler tarafından takdirle karşılandı.


Erzurum İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Duran Kardaşlar, "Erzurum için ne yapsak azdır. Kütüphanelerimizin daha güzel, kullanışlı ve öğrencilere verimli olabilmesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek "dedi. - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:49 Kaynak: İHA
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